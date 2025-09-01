В Краснодарском крае упавшие обломки дрона вызвали пожар на подстанции

01 сентября 2025, 05:50

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата вызвали пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина и повредили два дома в поселке Ильский, пострадавших нет.