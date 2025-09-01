В Краснодарском крае упавшие обломки дрона вызвали пожар на подстанции
В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата вызвали пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина и повредили два дома в поселке Ильский, пострадавших нет.
Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в промзоне Кропоткина падение обломков БПЛА привело к возгоранию трансформаторной подстанции площадью 80 кв. м. Пожар был полностью потушен к 5:15 утра, на месте работали оперативные службы.
Одновременно в Северском районе края, в поселке городского типа Ильский, обломки беспилотника повредили два частных дома: выбиты окна, в одном из домов поврежден забор. Также загорелась трава на приусадебном участке. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось о взрывах в районе Геленджика, Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской. Местные жители отмечали, что дроны уничтожали над акваторией Черного моря.
