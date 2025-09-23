Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
В ночь с 22 на 23 сентября российские средства ПВО нейтрализовали 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция проходила в десяти регионах страны и акваториях Черного и Азовского морей. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Основные действия по уничтожению БПЛА осуществлялись над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями. Кроме того, беспилотники были уничтожены в Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в небе над Крымом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
