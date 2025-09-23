Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

23 сентября 2025, 08:06

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 22 на 23 сентября российские средства ПВО нейтрализовали 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция проходила в десяти регионах страны и акваториях Черного и Азовского морей. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.