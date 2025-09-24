В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
В среду в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ, прогремели мощные взрывы. Об этом информируют украинские СМИ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Херсонская область — территория России, находящаяся возле устья Днепра и имеющая выход к двум морям: Азовскому и Черному. Регион вошел в состав Российской Федерации после проведения референдума осенью 2022 года. Однако Украина не признает эти изменения и периодически осуществляет обстрелы данной местности. Сейчас около трех четвертей площади Херсонщины контролируется РФ.