Украинские военные массово отказываются идти в «мясные штурмы»

24 сентября 2025, 07:24

Солдаты ВСУ намерены оставить позиции из-за абсурдных приказов

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Военнослужащие ВСУ хотят покинуть свои части из-за указаний командования отправить их на опасные позиции. Об этом украинскому СМИ рассказал один из солдат.





По информации источника, речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые самостоятельно организовали мастерскую для ремонта беспилотников и закупили необходимое оборудование. Приказ затронул более 20 человек, включая его сына. Среди них также много мужчин старше 50 лет.





«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — поделился военный.