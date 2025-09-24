Украинские военные массово отказываются идти в «мясные штурмы»
Солдаты ВСУ намерены оставить позиции из-за абсурдных приказов
Военнослужащие ВСУ хотят покинуть свои части из-за указаний командования отправить их на опасные позиции. Об этом украинскому СМИ рассказал один из солдат.
По информации источника, речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые самостоятельно организовали мастерскую для ремонта беспилотников и закупили необходимое оборудование. Приказ затронул более 20 человек, включая его сына. Среди них также много мужчин старше 50 лет.
«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — поделился военный.
Собеседник добавил, что действия командования, включая перевод специалистов-ремонтников и пожилых мужчин в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и вынуждают бойцов уходить в самовольное оставление части (СЗЧ).
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь пытаются удерживать свои позиции. По его словам, Киев стремится «затыкать дыры» в зоне боевых действий, перебрасывая наиболее подготовленных бойцов.