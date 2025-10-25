В силовых структурах РФ сообщили об обрушении обороны ВСУ на юге Красноармейска
Оборона ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска в ДНР рухнула. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
В силовых структурах также проинформировали о расширении плацдарма российскими войсками на этом участке фронта. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
Ранее стало известно, что в Харьковской области уничтожили крупное скопление 22-й бригады ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
