Украина предложила награду в 50 миллионов за голову российского героя СВО из Дагестана

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Российскому военному Закарье Алиеву из Дагестана, три недели удерживавшему позицию без еды и воды, на Украине назначили награду в размере 50 миллионов рублей за голову. Об этом RT стало известно от самого Алиева, который сейчас находится в больнице на лечении.
После трехнедельного противостояния украинским войскам Алиев был эвакуирован, но из-за ранений ему требуется восстановление. По его словам, у него есть проблемы с ногой: колено временами отказывает, и врачи предполагают повреждение связок. Он ожидает выписку из больницы через одну-две недели.
История о героическом противостоянии военного вызвала интерес у киностудии, с которой он уже заключил договор на экранизацию. Также Алиев заявил, что рассматривает возможность возвращения в зону проведения спецоперации.
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История о героическом противостоянии военного вызвала интерес у киностудии, с которой он уже заключил договор на экранизацию. Также Алиев заявил, что рассматривает возможность возвращения в зону проведения спецоперации.
«У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», — поделился герой.Ранее сообщалось, что разведчик-сапер Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивал атаки украинских войск, несмотря на обстрелы всех подступов, которые не позволяли эвакуационной группе прийти на помощь.
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Мария Моисеева