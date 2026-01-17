Достижения.рф

РИА Новости: ВСУ перебросили спецназ ГУР в Харьковскую область
Фото: iStock/Irina Piskova

Из-за нехватки личного состава командование ВСУ начало перебрасывать в зону боевых действий на территории Харьковской области специальные подразделения. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.



Киеву приходится задействовать резервы, чтобы залатать дары на фронте. При этом часть этих сил относится к Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР», — сказал источник.
Ранее информагентство сообщало, что военнослужащие ВСУ стремительно покидают свои позиции в Харьковской области, минируя окопы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Александр Огарёв

