17 января 2026, 06:50

РИА Новости: ВСУ перебросили спецназ ГУР в Харьковскую область

Фото: iStock/Irina Piskova

Из-за нехватки личного состава командование ВСУ начало перебрасывать в зону боевых действий на территории Харьковской области специальные подразделения. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.





Киеву приходится задействовать резервы, чтобы залатать дары на фронте. При этом часть этих сил относится к Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.



«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР», — сказал источник.