ВСУ перебросили спецназ ГУР в Харьковскую область
РИА Новости: ВСУ перебросили спецназ ГУР в Харьковскую область
Из-за нехватки личного состава командование ВСУ начало перебрасывать в зону боевых действий на территории Харьковской области специальные подразделения. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
Киеву приходится задействовать резервы, чтобы залатать дары на фронте. При этом часть этих сил относится к Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР», — сказал источник.Ранее информагентство сообщало, что военнослужащие ВСУ стремительно покидают свои позиции в Харьковской области, минируя окопы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.