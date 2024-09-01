Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников, пытавшихся атаковать Москву

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Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 1.20 мск стало известно об отражении атаки дрона в Подольске, в 2.36 мск — средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник.
В третий раз вражескую атаку отразили в городском округе Ступино, спустя некоторое время — в Одинцовском городском округе.
В 5.10 мск Собянин завил о предотвращении удара БПЛА ВСУ в Ленинском городском округе в Московской области. После чего было сбито несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и в городском округе Раменский. Уточняется, что никто не пострадал. Данные о разрушениях также не приводятся.
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В третий раз вражескую атаку отразили в городском округе Ступино, спустя некоторое время — в Одинцовском городском округе.
В 5.10 мск Собянин завил о предотвращении удара БПЛА ВСУ в Ленинском городском округе в Московской области. После чего было сбито несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и в городском округе Раменский. Уточняется, что никто не пострадал. Данные о разрушениях также не приводятся.
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Екатерина Коршунова