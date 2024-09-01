Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников, пытавшихся атаковать Москву

Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников, пытавшихся атаковать Москву

Собянин: ПВО за ночь уничтожила девять БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать Москву
01 сентября 2024, 07:14
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 1.20 мск стало известно об отражении атаки дрона в Подольске, в 2.36 мск — средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник.

В третий раз вражескую атаку отразили в городском округе Ступино, спустя некоторое время — в Одинцовском городском округе.



В 5.10 мск Собянин завил о предотвращении удара БПЛА ВСУ в Ленинском городском округе в Московской области. После чего было сбито несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и в городском округе Раменский. Уточняется, что никто не пострадал. Данные о разрушениях также ​не приводятся.

Читайте также:

В районе Московского НПЗ уничтожили украинский дрон

Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных

Джабаров заявил о важности готовности РФ ответить на применение ВСУ оружия ЕС
#ступино
#беспилотник
#дрон
#данные
#бпла
#всу
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский дрон
Собянин: ПВО сбила в районе Московского НПЗ БПЛА ВСУ, повреждений нет
01 сентября 2024, 07:06

Фото: iStock/NiseriN

Украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что повреждений и пострадавших в результате попытки вражеской атаки нет. По словам Собянина, также отсутствует угроза работы предприятия.

Столичный мэр заключил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.

Ранее Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режим

Читайте также:

Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области

Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Синьковки и Новожеланного

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию
#беспилотник
#бпла
#предприятия
#мэр
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах
The Telegraph: Россия создает угрозу окружения ВСУ в Торецке и Курахово
01 сентября 2024, 06:21

Фото: iStock/Leestat

Успехи российских военных н красноармейском направлении представляют угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово, сообщается в британской газеты The Telegraph.
«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», – допускают авторы издания.

Более того, контроль над Красноармейском (украинское название – Покровск) даст России возможность освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и в будущем атаковать в направлении Днепропетровска.

31 августа российские войска прорвали линию обороны ВСУ в районе Красноармейска. Большинство населенных пунктов вблизи города не были подготовлены к обороне.

Читайте также:

Уникальную бригаду ВСУ перебросили под Донецк

Стало известно, что сыграет главную роль в ходе СВО

Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
#красноармейск
#днр
#украина
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области
Три наемника Франции и Дании подозреваются в преступлениях в Харьковской области
01 сентября 2024, 06:05

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Трое иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозреваются в совершении военных преступлений, сообщил представитель российской администрации органов в Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, в совершении преступлений на территории Харьковской области подозреваются двое наемников из Франции и один военнослужащий из Дании.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», – заявил он.

Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены установить местонахождение наемников и передать материалы следователям.

Ранее посол России Владимир Тарабрин заявил, что Украина вербует наемников в Гааге.

Читайте также:

Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть наемника, воевавшего за ВСУ

Боевики ВСУ похищают мирных жителей под Курском и вывозят их в неизвестном направлении

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#беспилотник
#бпла
#всу
#украина
#харьковская область
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по району расположения личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ,
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по обнаруденным в ходе развелки целям Вооруженных сил Украины. После этого пилоты благополучно вернулись в точку взлета. Служба разведки сообщила, что заданные цели уничтожены.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области. По его словам, в течение дня были атакованы две боевые бронированные машины (ББМ), миномет с боеприпасами и тяжелый дрон «Баба Яга».

Читайте также:

Алаудинов сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» раскрыл число погибших солдат ВСУ в Курской области

Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 бойцов в Судже
#вертолёт
#всу
#украина
#россия
#минобороны рф
#военные
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Синьковки и Новожеланного
01 сентября 2024, 03:39

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Вооруженные силы (ВС) РФ с занятием населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны.
В частности, он поздравил командиров и военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, занявшей Синьковку, и 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, занявшего Новожеланое.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сообщается в публикации.

Министерство обороны сообщило, что 30 августа российские войска взяли под контроль дынные два села.

Читайте также:

Глава штаба ОДКБ Сердюков: атака ВСУ на Курскую область усиливает напряжённость

Министр обороны разослал телеграммы в зону СВО, что в них

Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду со взятием Нью-Йорка
#андрей белоусов
#минобороны рф
#днр
#харьковская область
#военные
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Коц рассказал о погибшем в Курской области комбате «Отмель»
31 августа 2024, 20:17

Фото: istockphoto/N-sky

Историю о героически павшем в Курской области комбате «Отмель» рассказал военкор KP.RU Александр Коц. Со слов бойца с позывным «Кадет», влияние почившего комбата, его авторитет и внутренний дух все решили при обороне населенного пункта Малая Локня.
«Отмель» был кадровым офицером и настоящим мужественным человеком. Его бойцы практически две недели находились в окружении и удерживали позиции, не дав укронацистам пройти дальше вглубь Курской области.

В какое-то время бойцов ВС РФ зажали в женской колонии и те из них, кто выжил, — прорвались, выполнили задачу, не позволив боевикам ВСУ увеличить плацдарм нападения, пока подходили резервисты.

«В этот момент морские пехотинцы и десантники вошли в бой, сменив обескровленное подразделение», — пишет Коц.

Он отметил, что рубеж остался под контролем ВС РФ. Бойцы «Отмели» любили своего командира, который погиб героически, как и положено «русскому офицеру», резюмировал Коц.

Читайте также:

Кадыров продемонстрировал кадры уничтожения техники Запада в Курской области

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску

Курская область 31 августа: переброска ЧВК «Медведь» из Африки, расстрел монахов и детей
#россия
#курская область
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров показал кадры допроса пленного боевика «Айдара»*
31 августа 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Кадры допроса боевика запрещенного в России «Айдара»* показал в своем Telegram глава ЧР Рамзан Кадыров. По словам пленника, он попал в нацбатальон после мобилизации и был там в течение полутора месяцев. Второй прослужил в рядах украинской армии пару месяцев, глуша сигнал российских дронов.
«Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то — как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой — как бы неисправимый пацифист», — гласит публикация Кадырова.
Он добавил, что украинские боевики, попавшие в плен ВС РФ, готовы стать кем угодно, лишь бы не «героями», шедшими с оружием против России.

Читайте также:

Кадыров продемонстрировал кадры уничтожения техники Запада в Курской области

Стали известны общие потери ВСУ в Курской области

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску

*Признан в России террористической организацией и запрещен в РФ
#россия
#украина
#война
#всу
#рамзан кадыров
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров продемонстрировал кадры уничтожения техники Запада в Курской области
31 августа 2024, 19:01

Фото: Сайт Кремля

Кадры с ликвидацией российскими войсками техники Запада в Курской области продемонстрировал у себя в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем посте политик отметил командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Кроме того, поблагодарил отряд «Каштана», который, по словам Кадырова, оказывает «решительное сопротивление» боевикам ВСУ.
Также руководитель ЧР дал обещание, что «закрепиться на нашей земле» украинские военные никогда не смогут, а «натовская консервная банка горит отменно».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты потеряли свыше восьми тысяч человек за время вторжения в Курскую область.

Читайте также:

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску

Курская область 31 августа: переброска ЧВК «Медведь» из Африки, расстрел монахов и детей

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию
#россия
#украина
#война
#сво
#рамзан кадыров
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску
The Daily Telegraph: Россия очень быстро продвигается к Красноармейску в ДНР
31 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия в последнее время очень быстро продвигается к контролируемому Украиной Красноармейску на территории ДНР. Об этом информирует The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения.
По словам командира ВСУ, ранее он никогда не видел подобной скорости продвижения войск. Он добавил, что в настоящее время украинская армия испытывает серьезные проблемы с оружием, боеприпасами и людскими резервами.

В результате ситуация для ВСУ под Красноармейском крайне тяжелая, и в скором времени можно ожидать прорыва ВС России по трассе, ведущей к этому городу, заключил командир.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию

На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область

ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
#армия
#вс рф
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф