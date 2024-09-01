В районе Московского НПЗ уничтожили украинский дрон

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Украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что повреждений и пострадавших в результате попытки вражеской атаки нет. По словам Собянина, также отсутствует угроза работы предприятия.
Столичный мэр заключил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.
Ранее Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режим
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Столичный мэр заключил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.
Ранее Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режим
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Екатерина Коршунова