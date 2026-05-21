Врач рассказала, сколько кофе можно пить в жару
Не более одной чашки кофе в день можно выпивать в жару. Об этом сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
По ее словам, кофеин способствует выведению жидкости из организма, а в жаркую погоду организм и так теряет много влаги. Поэтому рекомендуется употреблять не более одной чашки кофейных напитков в день, отметила эксперт. Людям с хроническими заболеваниями лучше полностью отказаться от кофе, добавила Косенкова.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала главную ошибку россиян в жару. Согласно ее заверению, в такую погоду нужно избегать употребления ледяной газировки, пакетированных соков, кваса и алкоголя.
