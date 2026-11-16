Силы ПВО за шесть часов сбили более 100 БПЛА на подлёте к Москве

16 ноября 2026, 02:38

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Вооружённые силы Украины с вечера 15 ноября пытаются атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами. В регионе активно работает система противовоздушной обороны.





Как сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, за последние шесть с небольшим часов российские военные уничтожили или перехватили 129 украиснких БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.



«Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем посте градоначальника (02:28 мск).