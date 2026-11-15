В Эстонии заявили о якобы причастности России к поджогу производства БПЛА
В Эстонии задержали восемь человек по подозрению в попытке поджога здания оборонного предприятия Threod Systems в волости Виймси. Об этом сообщает ERR со ссылкой на государственную прокуратуру.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 14 ноября. По данным прокуратуры, поджог не удалось довести до конца благодаря вмешательству службы охраны Threod. Предприятие не получило серьезных повреждений, никто не пострадал.
Все задержанные являются жителями Латвии, поэтому в расследование вовлекли также латвийских правоохранителей. Дело возбудили по статье Пенитенциарного кодекса о деятельности против безопасности Эстонской Республики по заданию иностранной разведки. Прокуратура направила в суд ходатайство о заключении пяти подозреваемых под стражу.
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) считает причастной к инциденту Россию. По утверждению ведомства, координацией якобы занималась российская военная разведка. Официальной реакции российской стороны на эти утверждения не поступало.
Threod Systems основана в 2012 году и специализируется на разработке и производстве беспилотных авиасистем и электрооптических систем. Продукция компании используется в 27 странах, включая 14 стран НАТО и Украину, а ее выручка в 2024 году составила около €38 млн.
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