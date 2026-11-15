В Эстонии заявили о якобы причастности России к поджогу производства БПЛА

15 ноября 2026, 19:51

По делу о поджоге завода по производству дронов задержали 8 латвийцев

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Эстонии задержали восемь человек по подозрению в попытке поджога здания оборонного предприятия Threod Systems в волости Виймси. Об этом сообщает ERR со ссылкой на государственную прокуратуру.