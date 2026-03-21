Силы ПВО за три часа сбили 66 беспилотников над регионами РФ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Атаку отражали местные системы ПВО.
Как сообщили впресс-службе Минобороны РФ, в течение трех часов над регионами РФ сбили 66 БПЛА. Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали над Крымом, Брянской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Московской областями.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном ведомством в соцсети МАХ.Ранее украинские беспилотинки в очередной раз пытались атаковать Москву. Силы ПВО сбили более 20 воздушных целей.