Более 20 дронов пытались атаковать Москву

20 марта 2026, 19:01

Собянин: 21 беспилотник ВСУ сбили над Москвой

Силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.





По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Градоначальник не стал приводить информацию о возможных пострадавших и повреждениях.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.