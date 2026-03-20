Более 20 дронов пытались атаковать Москву
Собянин: 21 беспилотник ВСУ сбили над Москвой
Силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Градоначальник не стал приводить информацию о возможных пострадавших и повреждениях.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 29-летняя девушка получила ранения в результате ударов украинских дронов по Рыльскому району.