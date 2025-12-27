Достижения.рф

Путин высказался о темпах наступления бойцов ВС РФ

Путин: России не интересен добровольный вывод ВСУ при темпах ее наступления
Фото: istockphoto/Diy13

Заинтересованность России в том, чтобы украинские подразделения покинули занимаемые ими территории, на фоне темпов продвижения российских войск фактически отсутствует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



Ранее Генштаб доложил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова в зоне СВО.

«Наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю», — сказал глава государства при посещении пункта управления Объединенной войсковой группировки.
Перед этим на Украине назвали наиболее благоприятный момент для урегулирования конфликта.
Никита Кротов

