Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА над шестью регионами России
Вечером 27 мая и до полуночи 28 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооруженных сил. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Согласно сводке, наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области — 59 БПЛА. Также значительное количество беспилотников было ликвидировано в других регионах: 19 дронов в Белгородской области, 13 в Тульской, 10 в Курской, восемь в Орловской и три в Калужской областях.
Отмечается, что украинские силы практически ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, однако силы ПВО успешно перехватывают большинство из них.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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