Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА над шестью регионами России

28 мая 2025, 07:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Вечером 27 мая и до полуночи 28 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооруженных сил. Об этом проинформировало Министерство обороны России.