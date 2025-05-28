Собянин: беспилотники ВСУ атаковали Зеленоград
Украинские беспилотники атаковали Зеленоград. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
«В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — пишет глава столицы в своем telegram-канале.
При этом по информации Shot, жители города услышали порядка шести взрывов. В одном из районов появился черный дым. Украинские войска совершают атаку беспилотниками на Москву типа Лютый».