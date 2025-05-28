Собянин: за два часа средства ПВО отразили атаку 24 дронов, летевших на Москву

Фото: iStock/aapsky

За прошедшие два часа средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 24 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Первые сообщения о ликвидации БПЛА глава города опубликовал в своем telegram-канале в 0:29 по московскому времени. С этого момента было уничтожено уже 24 вражеских беспилотника. Собянин отметил, что на местах крушения обломоков работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

На данный момент известно об ударе украинского дрона по московскому троицку. Жители услышали звук мотора БПЛА, а после сильный взрыв. Гражданам пришлось укрываться под деревьями.

Иван Мусатов

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