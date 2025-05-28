Собянин: за два часа средства ПВО отразили атаку 24 дронов, летевших на Москву
За прошедшие два часа средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 24 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первые сообщения о ликвидации БПЛА глава города опубликовал в своем telegram-канале в 0:29 по московскому времени. С этого момента было уничтожено уже 24 вражеских беспилотника. Собянин отметил, что на местах крушения обломоков работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
На данный момент известно об ударе украинского дрона по московскому троицку. Жители услышали звук мотора БПЛА, а после сильный взрыв. Гражданам пришлось укрываться под деревьями.
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