«Пусть предъявят документ»: Депутат ответила на требование Зеленского прекратить конфликт

12 января 2026, 21:42

Журова потребовала документ на требование Зеленского прекратить конфликт

Фото: istockphoto/ANGHI

Требование Владимира Зеленского о том, чтобы Россия дала четкий ответ на предложения Украины и США по окончанию конфликта сложно комментировать. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.





В интервью парламентарий отметила, что необходимо сначала ознакомиться с условиями, которые могут быть любыми, прежде чем делать какие-либо выводы.





«Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова», — сказала Журова.