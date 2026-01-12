«Пусть предъявят документ»: Депутат ответила на требование Зеленского прекратить конфликт
Журова потребовала документ на требование Зеленского прекратить конфликт
Требование Владимира Зеленского о том, чтобы Россия дала четкий ответ на предложения Украины и США по окончанию конфликта сложно комментировать. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
В интервью парламентарий отметила, что необходимо сначала ознакомиться с условиями, которые могут быть любыми, прежде чем делать какие-либо выводы.
«Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова», — сказала Журова.
Ранее Зеленский призвал Россию дать ясный ответ на предложения, сформулированные Киевом и Вашингтоном. Он также отметил необходимость давления на Москву в случае, если та откажется выполнять требования.
Перед этим сообщалось, что глава киевского режима хочет продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.