При атаке БПЛА ВСУ в Воронеже пострадали десятки домов
Петрин: свыше 40 домов получили повреждения при атаке БПЛА ВСУ на Воронеж
В Воронеже после атаки украинских БПЛА зафиксировали существенный ущерб жилому сектору. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Петрин.
По его данным, повреждения получили 12 многоквартирных домов, 43 частных дома и, предварительно, 86 автомобилей. Он подчеркнул, что эти цифры могут увеличиться, поскольку часть жителей ещё не вернулась домой после поездок и отпусков.
Налёт произошёл в ночь на 11 января. В результате пострадали четыре человека — мужчина и три женщины.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действий «Юга» за сутки.
Читайте также: