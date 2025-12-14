ПВО уничтожила беспилотники над Ленинградской областью
Дрозденко: Силы ПВО уничтожили беспилотники в небе Ленинградской области
Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА ВСУ в небе над Ленинградской областью. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Количество ликвидированных дронов пока не уточняется.
«Отбой воздушной опасности», — добавил Дрозденко.Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе в Урюпинске Волгоградской области. Сейчас обстановка находится под контролем, проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.