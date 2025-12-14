ПВО сбила летевший на Москву украинский БПЛА
Силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.
Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в 06:08 (мск), что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 декабря силы противовоздушной обороны также сбили беспилотник ВСУ в небе над Ленинградской областью.
