Ночную атаку ВСУ отразили в нескольких районах Ростовской области

14 декабря 2025, 06:36

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в нескольких районах Ростовской области

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили ночную атаку украинских беспилотников в нескольких районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





Дроны ВСУ сбили в Каменске, а также над Каменским, Усть-Донецким и Милютинским районами. Предварительно, в результате нападения ВСУ и падения обломков БПЛА никто из местных жителей не пострадал.



В настоящее время специальные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле.



Ранее «Радио 1» передавало, что силы ПВО этим утром сбили украинский беспилотник, который летел на Москву. При этом в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако в 06:36 (мск) их сняли.