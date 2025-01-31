Силы РФ уничтожили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников поздним вечером 30 января. 17 БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской областями и Республикой Крым, сообщили в Минобороны.
По данным МО России, атаки ВСУ отражались с 19:50 до 22:00 по московскому времени. Основная часть атак пришлась на Курскую область, где сбили 11 беспилотников. Еще по два аппарата были нейтрализованы над Белгородской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ своевременно обнаружили и уничтожили беспилотники в одном из районов региона, а также в небе над Воронежем. Пострадавших людей и разрушенных объектов зарегестрировано не было.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ своевременно обнаружили и уничтожили беспилотники в одном из районов региона, а также в небе над Воронежем. Пострадавших людей и разрушенных объектов зарегестрировано не было.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил он в своем Telegram-канале 30 января в 23:35 ночи.Ранее «Радио 1» передавало, что молодая учительница в Британии погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу.
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Мария Моисеева