Слюсарь назвал число погибших и пострадавших после масштабной атаки ВСУ по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску погибли три человека, еще девять получили ранения. Также БПЛА совершили налет на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что атака БПЛА по ростовскому порту привела к возгоранию грузового судна. На борту погибли два члена экипажа, трое были ранены. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать огонь на площади 20 квадратных метров.
«В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал», — уточнил Слюсарь.
В Батайске ранения получили семь человек. Медики оказали помощь четверым на месте. Троих пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался.
Губернатор пообещал, что муниципальные комиссии зафиксируют все последствия ночного нападения. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
«Скорейшего выздоровления получившим ранения людям!», — добавил Слюсарь.