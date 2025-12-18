Слюсарь назвал число погибших и пострадавших после масштабной атаки ВСУ по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу

18 декабря 2025, 06:44

Слюсарь: После атаки ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску 3 человека погибли, 9 ранены

Фото: iStock/kieferpix

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску погибли три человека, еще девять получили ранения. Также БПЛА совершили налет на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Он напомнил, что атака БПЛА по ростовскому порту привела к возгоранию грузового судна. На борту погибли два члена экипажа, трое были ранены. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать огонь на площади 20 квадратных метров.





«В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал», — уточнил Слюсарь.

«Скорейшего выздоровления получившим ранения людям!», — добавил Слюсарь.