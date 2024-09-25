В США разработали метод для продолжения поставок оружия на Украину

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Во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Америку, Белый дом начал работать над планом Б» по поставкам дополнительной военной помощи Украине. Об этом информирует Politico.
В материале отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена разрабатывает план по расширению полномочий для отправки на Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 миллиарда долларов до конца месяца, когда истекает срок финансирования.
Отмечается, что в рамках данного плана Пентагон сможет использовать личные запасы для быстрой отправки оружия и оборудования в страну. После этого эти средства будут направлены на замену отправленного оборудования в арсеналах США, однако такая практика прекратит свое действие с началом нового финансового года 1 октября. Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой продлить его полномочия для выделения этих средств.
Указывается, что это новый обходной путь, благодаря которому Пентагон продолжит свои поставки оружия на Украину. Однако в рамках этого механизма Соединенные Штаты Америки не смогут предоставить Киеву новые типы оборудования, которые ранее не поставлялись.
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Отмечается, что в рамках данного плана Пентагон сможет использовать личные запасы для быстрой отправки оружия и оборудования в страну. После этого эти средства будут направлены на замену отправленного оборудования в арсеналах США, однако такая практика прекратит свое действие с началом нового финансового года 1 октября. Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой продлить его полномочия для выделения этих средств.
Указывается, что это новый обходной путь, благодаря которому Пентагон продолжит свои поставки оружия на Украину. Однако в рамках этого механизма Соединенные Штаты Америки не смогут предоставить Киеву новые типы оборудования, которые ранее не поставлялись.
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Дарья Осипова