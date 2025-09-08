В России перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников

08 сентября 2025, 07:39

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь с 7 на 8 сентября в период с 23:05 до 03:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.