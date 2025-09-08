В России перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников
В ночь с 7 на 8 сентября в период с 23:05 до 03:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, три дрона были сбиты над Тульской областью, два — над Смоленской областью, один — над Брянской областью и еще один — над Рязанской областью. Информация о возможных повреждениях или последствиях для гражданского населения не поступала. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
