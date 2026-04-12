Симоньян рассказала о семичасовой операции по удалению груди и причинах своего рака

12 апреля 2026, 05:20

Маргарита Симоньян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая борется с раком, объяснила, почему врачи удалили ей обе молочные железы. Об этом журналистка рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.





Симоньян подчеркнула, что у неё не было генетической предрасположенности к онкологическому заболеванию. Диагноз стал для журналистки полной неожиданностью: в ноябре прошлого года чекап не показывал ничего опасного, а 1 сентября обнаружили рак с метастазами. Главный редактор RT добавила, что операция по удалению груди длилась семь часов.





«Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы», — пояснила журналистка.