Дроны ВСУ попытались атаковать российский регион, жители доложили о взрывах

Фото: iStock/dzika_mrowka
Жители Тульской области сообщили о серии взрывов в ночном небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника, около полуночи на окраинах Тулы прогремело более десяти взрывов, после чего в некоторых районах города возникли перебои с электроэнергией.
Сообщения о звуках беспилотников и взрывах также поступили из Алексина и Новомосковска.
Ранее сообщалось, что еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).
Читайте также:
«Они ведь просчитались»: Симоньян оценила положение уехавших из России граждан
Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
Сообщения о звуках беспилотников и взрывах также поступили из Алексина и Новомосковска.
Ранее сообщалось, что еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).
Читайте также:
«Они ведь просчитались»: Симоньян оценила положение уехавших из России граждан
Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
Мария Моисеева