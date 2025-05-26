Дроны ВСУ попытались атаковать российский регион, жители доложили о взрывах

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что россияне, покинувшие страну, совершили ошибку и теперь жалеют о невозможности вернуться. Об этом она рассказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».