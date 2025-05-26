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Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

Путин поздравил главу Краснодарского края и тренера ФК «Краснодар» с победой в РПЛ
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева с победой клуба в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Краснодар» впервые в истории завоевал титул чемпиона, обыграв в финальном туре московское «Динамо» и опередив петербургский «Зенит» на одно очко. Это случилось 24 мая.

Команда завершила сезон с 67 очками, прервав четырёхлетнее «царствование» чемпиона РФ для «Зенита», который занимал первое место с 2019 года.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — объявил Песков.
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Легендарный Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн

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#победа
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Легендарный Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн
25 мая 2025, 11:08

Фото: iStock/SDivin09

Болид семикратного победителя чемпионата «Формула-1» Михаэля Шумахера, на котором он выиграл Гран-при чемпионата 2001 года, продан на аукционе за 18,1 миллиона долларов. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что автомобиль Ferrari F2001 был продан накануне на аукционе RM Sotheby's в Монако. Болид стал самой дорогой машиной гонщика, когда-либо проданной на аукционе.

Напомним, что в апреле Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, который был организован шотландским автогонщиком Джеки Стюартом. Инициалы M.S. Шумахер оставил с помощью жены Коринны.

В настоящее время автогонщик восстанавливается после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. Шумахер упал, повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не раскрывает подробности его состояния.

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«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»
24 мая 2025, 19:02

Фото: iStock/ gorodenkoff

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, сообщило агентство РИА Новости.
В матче 30-го тура «черно-зеленые» со счетом 3:0 обыграли «Динамо». Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян забивали за «Краснодар» в заключительном туре.

Благодаря сегодняшней победе футбольный клуб набрал 67 очков по результатам чемпионата. У выигравшего свой матч «Зенита» на один балл меньше — 66.

Получается, впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «сине-бело-голубые». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.

Ранее сообщалось, что клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».

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#футбол
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#победа
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Неаполитанский «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу в 4-й раз
24 мая 2025, 00:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Клуб «Наполи» из Неаполя одержал победу в чемпионате Италии по футболу в четвертый раз в своей истории. В матче заключительного тура команда обыграла «Кальяри».
Встреча 38-ого тура завершилась со счетом 2:0. На 42-й минуте игры гол забил полузащитник Скотт Мактоминей, а на 51-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. «Наполи» обошел в турнирной таблице своего ближайшего преследователя клуб «Интер» всего на одно очко, набрав за сезон 82 балла.

Главный тренер команды Антонио Конте к ее четвертому титулу в своей истории. Ранее «Наполи» завоевывал чемпионство в 1987, 1990 и 2023 годах.

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Чемпионы по бальным танцам Каташинские отказались от «Ледникового периода»
Танцоры Каташинские опасаются идти на «Ледниковый период» из-за риска травм
23 мая 2025, 15:22

Фото: iStock/ Igor Bostanika

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о своих опасениях относительно участия в шоу «Ледниковый период». Несмотря на активную работу с фигуристами, помогая им совершенствовать танцевальные навыки, сами танцоры пока не готовы выйти на лед.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы уверенно чувствовать себя на коньках. Когда достигнем нужного уровня, можно будет задуматься о проекте. Но сначала хорошенько взвесим все риски — фигурное катание достаточно травмоопасно, а нам важно сохранять форму и продолжать преподавать в нашей танцевальной школе», — пояснили спортсмены.
Каташинские также поделились, что сейчас полностью сосредоточены на тренерской деятельности.

«Сегодня наша главная цель — не завоевание личных наград, а подготовка новых чемпионов. Уже есть первые серьёзные достижения наших учеников. Это совершенно особенные эмоции, когда побеждают твои воспитанники. Их успехи стали для нас самым важным», — отметили чемпионы.
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#подготовка
#спортсмены
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Физиолог Скрипник рассказал, кому противопоказано играть в падел-теннис
Физиолог Скрипник: падел-теннис противопоказан при проблемах с поясничным отделом
23 мая 2025, 14:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Падел-теннис становится все более популярным среди москвичей. Необычная игра сочетает в себе большой теннис и сквош. Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник рассказал, кому противопоказано играть в падел-теннис, передает «Москва 24».
По его словам, данная игра воздействует на мышечный аппарат щадяще. Скрипник отметил, что во время сеансов эффективно развивается мускулатура ног, ягодиц, передних и задних частей бедер, а также спины и рук.

Стоит отметить, что входить в тренировочный процесс следует постепенно, подчеркнул физиолог.

«При этом противопоказано заниматься падел-теннисом тем, кто страдает от проблем с коленными суставами и поясничным отделом. Потому что здесь присутствует ударная нагрузка за счет прыжков, выпадов, ускорения в беге», — добавил тренер.

Скрипник заключил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно с осторожностью играть в падел-теннис.

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