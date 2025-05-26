Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева с победой клуба в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Краснодар» впервые в истории завоевал титул чемпиона, обыграв в финальном туре московское «Динамо» и опередив петербургский «Зенит» на одно очко. Это случилось 24 мая.
Команда завершила сезон с 67 очками, прервав четырёхлетнее «царствование» чемпиона РФ для «Зенита», который занимал первое место с 2019 года.
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Команда завершила сезон с 67 очками, прервав четырёхлетнее «царствование» чемпиона РФ для «Зенита», который занимал первое место с 2019 года.
«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — объявил Песков.Читайте также:
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Мария Моисеева