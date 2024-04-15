Симоньян призвала усилить дисциплину в медиа на время СВО

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что на время спецоперации на Украине в медиа надо усилить дисциплину.
«Иран говорит: «Все цели поражены». Израиль говорит: «99% отразили». И нет ни одного видеодоказательства. Это можно называть военной цензурой, а можно называть дисциплиной, которая и должна быть в стране, находящейся в состоянии войны. И у нас сейчас специальная военная операция, дисциплины нам надо побольше», — приводит RT слова Симоньян.
А в Госдуме призвали ввести административную ответственность для так называемых «серийных жалобщиков». Как передают argumenti.ru, депутат Владислав Даванков заявил, что закон о наказании за массовую подачу жалоб будет переработан и вновь представлен на рассмотрение. Он пояснил необходимость таких мер тем, что некоторые граждане массово обращаются к правоохранительным органам ради медийной рекламы, отвлекая их от реальных задач.
Ранее Маргарита Симоньян высказывала пожелание о том, чтобы сбылось высказывание Владимира Жириновского о всеми забытой Украине.
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