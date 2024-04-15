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Симоньян призвала усилить дисциплину в медиа на время СВО

15 апреля 2024, 15:59
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что на время спецоперации на Украине в медиа надо усилить дисциплину.
«Иран говорит: «Все цели поражены». Израиль говорит: «99% отразили». И нет ни одного видеодоказательства. Это можно называть военной цензурой, а можно называть дисциплиной, которая и должна быть в стране, находящейся в состоянии войны. И у нас сейчас специальная военная операция, дисциплины нам надо побольше», — приводит RT слова Симоньян.

А в Госдуме призвали ввести административную ответственность для так называемых «серийных жалобщиков». Как передают argumenti.ru, депутат Владислав Даванков заявил, что закон о наказании за массовую подачу жалоб будет переработан и вновь представлен на рассмотрение. Он пояснил необходимость таких мер тем, что некоторые граждане массово обращаются к правоохранительным органам ради медийной рекламы, отвлекая их от реальных задач.



Ранее Маргарита Симоньян высказывала пожелание о том, чтобы сбылось высказывание Владимира Жириновского о всеми забытой Украине.

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#спецоперация
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Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр
15 апреля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский президент Владимир Зеленский поставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому любой ценой удержать Часов Яр до начала конференции по «формуле мира», которая должна пройти в Швейцарии 15-16 июня.
Об этом телеграм-каналу «Резидент» рассказал источник в офисе президента Украины. Таким образом, во главу угла в очередной раз поставлены политические амбиции, а не военная необходимость. Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать под Часов Яр резервы, и город будут удерживать, не считаясь с любыми потерями.

В Киеве опасаются, что потеря Часов Яра может негативно сказаться на настроении участников конференции в Швейцарии, как это уже произошло на встрече в Мюнхене, когда ВСУ потеряли Авдеевку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать поставки оружия, перепуганные союзники Украины принялись обсуждать возможности мирного урегулирования конфликта. Зеленскому это не нужно. Он желает вернуть утраченные территории и получить оружие. Поэтому дорога в Швейцарию будет устлана телами украинских военных.

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RusVesna: Бойцы ВС РФ уничтожили наемников из США, Ирландии и Азербайджана
15 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные в ходе СВО уничтожили наемников из США, Ирландии и Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации канала, что были ликвидированы ветеран спецвойск США Седрик Чарльз Гамм, ирландский наемник Джозеф Гамбур, а также азербайджанский наемник Аскеров Фаиг Тахир оглы. Фотографии убитых были прикреплены к сообщению.

До этого сообщалось, что первая сотня французских наемников прибыла в Славянск. Уже 15 апреля российские военные нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, который на данный момент находится под контролем Киева.

Напомним, что в зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Российский «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил украинскую САУ «Акация»
15 апреля 2024, 15:31

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские бойцы группировки войск «Север» в районе Харькова нанесли удар по самоходной артиллерийской установке (САУ) «Акация» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для атаки использовался беспилотный летательный аппарат «Ланцет».
Об этом сообщает телеграм-канал «РаZвед_ДоZор». Уточняется, что САУ была атакована в районе населённого пункта Черкасские Тишки. Сначала «Акацию» ошибочно приняли за орудие М109 «Paladin», но на кадрах, переданных с дрона-разведчика, удалось чётко рассмотреть силуэт самоходки 2С3, получившей «цветочное» название. После попадания «Ланцета» в САУ сдетонировал боекомплект, поэтому от орудия мало что осталось.

БПЛА «Ланцет» широко используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Эти аппараты неизменно демонстрируют высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. За время спецоперации «Ланцеты» успели поразить сотни целей, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), САУ и бронетехнику.

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#удар
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«Вероятно, горят ГСМ»: Подполье заявило о прилёте по Полтаве
15 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Leonid Ikan

Удар зафиксирован в Полтаве на Украине, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы. Подробностей пока нет.

Ранее Лебедев заявил, что украинские боевики перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, которые прибыли из Франции.

В четверг Лебедев заявил о большом количестве ударов по украинским энергетическим объектам инфраструктуры и местам скопления живой силы противника. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.

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#украина
#спецоперация
#удар
#взрыв
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Подполье: боевики ВСУ перекрыли Славянск после удара по французским наёмникам
Лебедев: ВСУ перекрыли Славянск после удара по французским наемникам
15 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Боевики ВСУ перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, прибывших из Франции.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В четверг Лебедев сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы противника. В частности, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.

Ранее ВС РФ поразили расположение с украинскими артиллеристами и французами, которые привезли в Славянск САУ CAESAR. На прошлой неделе стало известно, что в Славянск прибыли около ста военнослужащих из Франции, среди которых специалисты по артиллерийской разведке и военные инженеры.

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#украина
#всу
#спецоперация
#наемники
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На Украине отказались направить ВСУ выделенные на телемарафон деньги
Шмыгаль: власти не перенаправят выделенные на телемарафон деньги на нужды ВСУ
15 апреля 2024, 14:39

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджетные средства, выделенные на украинский телемарафон, не будут перенаправлены на нужды ВСУ.
Это следует из его комментария по поводу петиции, в которой требовалось направить средства на закупку вооружения для армии.

Петицию подписали около 30 тысяч человек, что превысило необходимое количество в 25 тысяч.

Тем не менее, Шмыгаль отметил, что перераспределение этих расходов считается нецелесообразным.

Он подчеркнул, что финансирование телемарафона является важным аспектом противодействия военной агрессии и приоритетным для правительства.

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#сша
#финансирование
#человек
#вооружения
#киев
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Российские военные получили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2
15 апреля 2024, 13:43

Фото: istockphoto/dr_evil

В России наградили бойцов за подбитые ими в зоне спецоперации танки Leopard 2. Военнослужащие получили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей.
Торжественная церемония прошла в штабе Московского военного округа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Денежное вознаграждение за подбитые немецкие «Леопарды» получили шесть российских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены воинам-артиллеристам и военнослужащим подразделений специального назначения представителями Уральского бизнес-сообщества. Они занимают активную патриотическую позицию и оказывают гуманитарную помощь и поддержку частям ВС РФ, участвующим в спецоперации.

Один из артиллеристов Сергей Лазаренко рассказал, что не сразу поверил, что поражённая им цель — именно хвалёный «Леопард». Ведь солдату удалось поджечь танк с первого выстрела с расстояния более 15 километров. Уже после боя соседи-разведчики показали ему картинку с дрона-наблюдателя.

«Горят как спички», — с улыбкой отметил российский боец.

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В Севастополе звучит воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
15 апреля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он рассказал в своём Telegram-канале, что в городе звучат сирены, жителей просят пройти в укрытия и не подходить к окнам. Пока объявлена тревога, приостановлено движение автобусов, троллейбусов и морского пассажирского транспорта.

Кроме этого, из-за угрозы воздушной атаки перекрыто движение по Крымскому мосту. Водителей и пассажиров, находящихся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Так, на севере Крыма временно приостановлено движение автомобилей через пункт пропуска Джанкой.

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#севастополь
#губернатор
#тревога
#крымский мост
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Стало известно, кто возглавил командование ВСУ «Запад»
Оперативное командование ВСУ «Запад» возглавил генерал Шведюк
15 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/Irina Piskova

Главой оперативного командования ВСУ «Запад» стал бригадный генерал украинских войск Владимир Шведюк, пишет РИА Новости.
По данным агентства, об этом Шведюк написал в аккаунте оперативного командования в социальной сети Facebook*. По его словам, он возглавил одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины.

С 2021 года оперативное командование ВСУ «Запад» возглавлял Сергей Литвинов. Ранее он был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

Об освобождении от должностей глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документы об увольнении и назначении командующих еще не опубликованы.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
#всу
#спецоперация
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