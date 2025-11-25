25 ноября 2025, 05:10

Камбулова: один человек погиб при атаке БПЛА на Таганрог

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Жертвой массированной атаки украинских беспилотников на Таганрог стал один человек, зафиксированы повреждения нескольких зданий. Об этом в Телеграм-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.





По ее словам, утром рабочая группа проведет осмотр мест происшествия для оценки масштабов нанесенного ущерба. Предварительно, повреждения получили два МКД, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.



«Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки», — написала Камбулова.