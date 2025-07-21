Симоньян раскрыла мечту Запада относительно России и СВО

21 июля 2025, 08:59

Симоньян: Запад мечтает, чтобы у россиян появилась усталость от СВО

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от СВО. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».





По мнению журналистки, эта мечта западных государств не осуществится.





«Но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик», — отметила главред RT.