Симоньян раскрыла мечту Запада относительно России и СВО
Симоньян: Запад мечтает, чтобы у россиян появилась усталость от СВО
Главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от СВО. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
По мнению журналистки, эта мечта западных государств не осуществится.
«Но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик», — отметила главред RT.
Симоньян напомнила, как в свое время Российская империя потеряла Польшу и Финляндию, а СССР распался, лишившись 14 республик. По ее словам, коллективный Запад хочет, «чтобы мы сами себя отсекли».
Она рассказала о западной практике выводить людей на протесты за деньги, приведя в пример компанию США, которая отказалась от контракта в 20 млн долларов. Его суть заключалась в том, чтобы выводить протестующих против американского лидера Дональда Трампа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.