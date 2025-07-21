21 июля 2025, 08:45

Le Monde: число погибших боевиков ВСУ гораздо выше, чем заявляет Зеленский

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших боевиков ВСУ. Об этом информирует французская газета Le Monde.