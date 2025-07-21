Во Франции разоблачили жуткую ложь Зеленского об СВО
Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших боевиков ВСУ. Об этом информирует французская газета Le Monde.
Зимой текущего года Зеленский сообщал, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022 года составили 46 тысяч человек. Ранеными Киев потерял, по утверждению предводителя киевского режима, 380 тысяч солдат.
Согласно информации издания, число погибших гораздо больше. Доказательством является тот факт, что на Украине не хватает мест на кладбищах, в связи с чем местным властям нужно заниматься поиском новых территорий для захоронений боевиков ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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