ВС РФ поразили технику ВСУ в Черниговской области

Сегодняшнее руководство Украины и его спонсоры «норовят переплюнуть своих кумиров из Третьего рейха с «Гитлерюгендом» и для этого «идут проторенной дорожкой», написала в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.