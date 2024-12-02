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Российские войска атаковали скопление техники Украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Черниговская область, по скоплению с техникой, недалеко от стыка границ России Белоруссии и Украины. Скопление не большое, но наглое», – рассказал Лебедев.
Подробности поражения техники ВСУ координатор подполья не предоставил.
Ранее Лебедев сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области были атакованы две казармы украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов