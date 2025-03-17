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Симоньян удивляет гимн Украины

Симоньян всегда изумлял текст гимна Украины о том, что страна еще не умерла
Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что ее всегда изумлял начальный текст гимна украины о том, что страна еще не умерла. Об этом Главный редактор телеканала RT заявила в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн» — заявила Симоньян.

Еще журналистка обратила внимание на фразу в тексте гимна: «будем биться и умрем». В связи с этим Симоньян сказала:

«То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?».

По словам журналистки, подобное сходство имеется и в гимне Польши. К тому же в песне страны есть слова о Наполеоне Бонапарте, который якобы научил побеждать Польшу. Это тоже удивило Симоньян и она предложила напомнить стране, как побеждал французский полководец.

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#украина
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#рф
#польша
#маргарита симоньян
Марочко: в ЛНР бойцы РФ за неделю уничтожили почти 6 тыс. солдат и наемников ВСУ
17 марта 2025, 06:15

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

За прошедшую неделю российские военные уничтожили почти шесть тысяч солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 5 715 украинских боевиков и наемников - на 935 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — поделился с агентством эксперт.

Как отметил Марочко, наибольший ущерб украинской армии нанесли бойцы группировки «Север». За прошедшую неделю на рубежах ЛНР были также уничтожены 12 танков, 100 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 полевых складов с боеприпасами, а еще более 300 различных боевых машин ВСУ.

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Жительница Суджи: украинские танкисты признались, что их заставили воевать
17 марта 2025, 06:07

Фото: iStock/Olena_Z

По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Анны Богуновой, украинские танкисты признались ей, что их заставили воевать. Об этом женщина рассказала РИА Новости.
«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали - мы не виноваты, нас послали», — передает агентство слова Анны.

Как объяснил женщине один из солдат, перед ними стоял выбор, либо пять лет просидеть в подвале тюрьмы, либо вступить в ряды ВСУ.

Напомним, что Суджа была освобождена от украинской армии на прошлой неделе. В Минобороны РФ сообщили об контроле над городом в четверг. Территория была освобождена группировкой войск «Север» в ходе наступательной операции в Курской области. В общем Суджа находилась под оккупацией ВСУ семь месяцев.

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#танки
#операции
#солдаты
#всу
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Войска РФ за сутки уничтожили 10 станций Starlink и 33 украинских беспилотника
17 марта 2025, 05:53

Фото: iStock/zim286

За прошедшие сутки российские военные группировки «Запад» смогли уничтожить 10 станций Starlink, 33 украинских беспилотника и 27 пунктов управления ими. Об этом пишет ТАСС.
«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожены... десять станций спутниковой связи Starlink и 27 пунктов управления БПЛА противника», — поделился с агентством начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

Ранее «Радио 1» писало, что солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с Россией. К тому же военные надеются на налаживание отношений РФ, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей.

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El Pais: солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с РФ
17 марта 2025, 04:50

Фото: iStock/IherPhoto

Солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на 30 бойцов украинской армии.
«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей...», — заявил один из собеседников испанской газеты.

Другой военный выразил надежду на налаживание отношений между Украиной и Россией, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей. К тому же солдат назвал безумием численность погибших в конфликте и заявил о необходимости найти способ остановить боевые действия.

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#всу
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Украина вывела почти все войска с территории Курской области из-за наступления ВС РФ
NYT: ВСУ почти полностью вышли из Курской области из-за прорыва ВС РФ
17 марта 2025, 04:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия практически полностью покинула Курскую область из-за прорыва ВС РФ. Об этом сообщает The New York Times.
«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив наступление. Украинские солдаты на фронте описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — пишут в американской газете.

В издании отмечают, что в разгар наступления российской армии Украина удерживала контроль почти над 1300 квадратными километрами Курской области. Уже к воскресенью ВСУ занимают лишь 77 квадратных километров, расположенных вдоль границы.

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