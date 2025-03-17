Симоньян удивляет гимн Украины

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)
Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что ее всегда изумлял начальный текст гимна украины о том, что страна еще не умерла. Об этом Главный редактор телеканала RT заявила в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн» — заявила Симоньян.
Еще журналистка обратила внимание на фразу в тексте гимна: «будем биться и умрем». В связи с этим Симоньян сказала:
«То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?».
По словам журналистки, подобное сходство имеется и в гимне Польши. К тому же в песне страны есть слова о Наполеоне Бонапарте, который якобы научил побеждать Польшу. Это тоже удивило Симоньян и она предложила напомнить стране, как побеждал французский полководец.
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