В Госдуме раскрыли цель подрыва моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области был осуществлён в целью ужесточения позиции России и запугивания её граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Парламентарий подчеркнул, что военной значимости в подрыве моста не было, однако случившееся может ужесточить позицию России и вывести на агрессию перед вторым раундом переговоров.
Картаполов убеждён, что произошедшее спланировано украинскими спецслужбами. Это в очередной раз доказывает, что Украина является террористическим государством.
Депутат добавил, что российские силовики выяснят причины трагедии, а военнослужащие добьются успеха в зоне СВО.
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