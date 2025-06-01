В Госдуме раскрыли цель подрыва моста в Брянской области

01 июня 2025, 11:42

Картаполов назвал Украину террористическим государством после подрыва моста

Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области (Фото: РИА Новости)

Подрыв моста в Брянской области был осуществлён в целью ужесточения позиции России и запугивания её граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом SHOT.