Богомаз: участок железнодорожных путей поврежден в Брянской области

01 июня 2025, 12:45

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Еще один инцидент на железнодорожных путях произошел в Брянской области. В 10:52 специалисты обнаружили повреждение на перегоне «Унеча — Жеча». Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.







«Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется», — отметил глава региона.