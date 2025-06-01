Богомаз: участок железнодорожных путей поврежден в Брянской области
Еще один инцидент на железнодорожных путях произошел в Брянской области. В 10:52 специалисты обнаружили повреждение на перегоне «Унеча — Жеча». Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется», — отметил глава региона.По неподтвержденным данным телеграм-канала Baza, в момент происшествия по ж/д путям проезжал путеизмерительный поезд. Состав повреждений так же не получил.
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд №86 «Климов — Москва». Как сообщили в МЖД, причиной трагедии стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». В результате пострадали 73 человека, включая 4 детей, еще семеро погибли.