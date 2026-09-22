Сын экс-банкира Эмануилова купил квартиру Кирилла Серебренникова в Хамовниках

22 сентября 2026, 08:22

Кирилл Серебренников (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Квартиру режиссера Кирилла Серебренникова на Пречистенке приобрел 24-летний Филипп Эмануилов — сын предпринимателя и политолога Рахамима Эмануилова. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.