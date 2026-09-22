Сын экс-банкира Эмануилова купил квартиру Кирилла Серебренникова в Хамовниках
Квартиру режиссера Кирилла Серебренникова на Пречистенке приобрел 24-летний Филипп Эмануилов — сын предпринимателя и политолога Рахамима Эмануилова. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Жилье площадью 44 квадратных метра находится в районе Хамовники. Рыночную стоимость двухкомнатной квартиры оценивают примерно в 45 млн рублей. Стороны оформили сделку без публичных объявлений о продаже.
Отец нового собственника, 77-летний Рахамим Эмануилов, руководит группой в Институте востоковедения РАН. В прошлом он владел акциями «Интерпромбанка», позднее признанного банкротом. Филипп Эмануилов учится в Высшей школе экономики, интересуется философией и зарегистрировал ИП в сфере управления недвижимостью.
Серебренников переехал в Германию в 2022 году, однако еще некоторое время сохранял московскую недвижимость.
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