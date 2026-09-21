Российская телеведущая рассказала о своей депрессии: «Плакала каждый день»

21 сентября 2026, 16:49

Телеведущая Гладких рассказала о приеме тяжелых антидепрессантов

Мария Гладких (Фото: Инстаграм*/m_gladkikh)

Российская телеведущая и певица Мария Гладких рассказала, что принимает тяжелые антидепрессанты. Об этом она сообщила в видео на своей странице в Instagram*.





По словам певицы, на протяжении шести месяцев она плакала каждый день. У нее происходили нервные срывы, панические атаки, повышенная тревога и истерики. Ведущая отметила, что часто зацикливалась на негативных мыслях и эмоциях, что сводило ее с ума.

«У меня клиническая депрессия средней тяжести, и я принимаю тяжелые антидепрессанты», — сказала она.