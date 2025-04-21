Сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО

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Юрий Чикатило, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, пропал без вести в зоне специальной военной операции на Украине. По информации Telegram-канала «Shot», 56-летний Юрий мог погибнуть в результате артиллерийского обстрела, когда российские силы наносили удары по стратегическим объектам в Харьковской области.
Юрий Чикатило, также известный под фамилией Мирошниченко, добровольно ушёл воевать на стороне Украины и в последнее время находился на Харьковском направлении. Он пропал около трёх месяцев назад, когда его артиллерийское подразделение, дислоцировавшееся примерно в 20 км от Харькова, попало под обстрел. На данный момент его имя внесено в списки пропавших без вести, однако информация о его смерти официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что Юрий Чикатило пошёл воевать против России в самом начале СВО, пытаясь избежать уголовного преследования. Его разыскивали судебные приставы и МВД Украины из-за долгов по алиментам, кредитам и дорожным штрафам.
Андрей Чикатило, отец Юрия и один из самых известных маньяков СССР, был казнён в 1994 году за убийства 53 человек. Интересно, что он родом из Харьковской области, где теперь пропал его сын.
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Ранее сообщалось, что Юрий Чикатило пошёл воевать против России в самом начале СВО, пытаясь избежать уголовного преследования. Его разыскивали судебные приставы и МВД Украины из-за долгов по алиментам, кредитам и дорожным штрафам.
Андрей Чикатило, отец Юрия и один из самых известных маньяков СССР, был казнён в 1994 году за убийства 53 человек. Интересно, что он родом из Харьковской области, где теперь пропал его сын.
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Дарья Осипова