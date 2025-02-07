Служба в Афганистане, Евромайдан и обвинение в изнасиловании: как живет сын Андрея Чикатило

Андрей Чикатило (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Андрей Чикатило, один из самых кровавых маньяков СССР, совершил 43 доказанных убийства в Ростовской области и других регионах. Его жертвами становились преимущественно женщины и дети, которых он насиловал и жестоко убивал.
Существует версия, что он даже ел части их тел. Удивительно, но у Чикатило была семья: жена и двое детей, которые не могли поверить в его преступления. После раскрытия его деяний они сменили фамилию и уехали из Ростовской области ради безопасности.
Жена Чикатило и его дочь вели затворнический образ жизни, а сын Юрий открыто заявлял о своей связи с отцом, участвовал в телевизионных передачах и даже оправдывал его поступки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Тем не менее, Феодосия не расстраивалась: муж не пил, не проявлял агрессии и всегда приносил заработанные деньги в дом. Вскоре в семье родились дочь Людмила и сын Юрий.
Однако тревожные знаки начали появляться еще в начале карьеры Чикатило. После окончания филологического факультета он устроился работать завучем в школу-интернат, но вскоре был уволен из-за жалоб учениц на домогательства. Позже он потерял работу и в ПТУ по той же причине. Чикатило уверял Феодосию, что это интриги его начальства, она ему верила.
Когда Феодосию уведомили, что ее мужа обвиняют в жестоких убийствах, она была в недоумении. Как мог человек, который даже не мог разделать курицу для ужина, оказаться таким монстром?
Феодосия начала работать на рынке, женщина скончалась в 2005 году. После ареста своего мужа она старалась избегать общения с журналистами. Дочь Чикатило, испытывавшая холодные чувства к отцу из-за его странного поведения и приставаний к ее подругам, также переехала и держала своего сына под контролем. Людмила дважды выходила замуж и родила двоих детей, но никогда не раскрывала свою родословную, поэтому о ее жизни известно немного.
Сын Чикатило в отличие от своей сестры активно участвовал в телепередачах и не скрывал своего происхождения. Его жизнь изменилась после службы в Афганистане, после чего он стал агрессивным и начал преступную деятельность. В 1990 году он был осужден за кражу, но получил условный срок. Позже вернулся к криминалу, занимаясь вымогательством и грабежами, за что неоднократно отбывал тюремные сроки.
Юрий также был обвинен в изнасиловании, однако жертва отказалась от показаний. В интервью он часто защищал своего отца, утверждая, что Чикатило был осужден несправедливо и его заставили признаться в преступлениях.
Несмотря на свою любовь к Украине, через четыре года Юрий заявил о намерении эмигрировать в США, желая продать свою историю за границей. Он также планировал написать книгу о своем отце, чтобы по ней сняли фильм в Голливуде. Однако в последние несколько лет о его жизни ничего не известно.
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Жена Чикатило и его дочь вели затворнический образ жизни, а сын Юрий открыто заявлял о своей связи с отцом, участвовал в телевизионных передачах и даже оправдывал его поступки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Проблемы с потенциейСемейная жизнь Андрея Чикатило и его супруги Феодосии на первый взгляд выглядела обыденно и даже счастливо. Феодосия, не отличавшаяся особой красотой, считала себя удачливой, когда ее подруга Татьяна познакомила ее с привлекательным и скромным братом. Спустя год после знакомства они поженились и начали совместную жизнь. Однако после свадьбы Чикатило открыл супруге свои проблемы с потенцией, что сделало их интимную жизнь практически невозможной.
Тем не менее, Феодосия не расстраивалась: муж не пил, не проявлял агрессии и всегда приносил заработанные деньги в дом. Вскоре в семье родились дочь Людмила и сын Юрий.
Однако тревожные знаки начали появляться еще в начале карьеры Чикатило. После окончания филологического факультета он устроился работать завучем в школу-интернат, но вскоре был уволен из-за жалоб учениц на домогательства. Позже он потерял работу и в ПТУ по той же причине. Чикатило уверял Феодосию, что это интриги его начальства, она ему верила.
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Пятна крови на одежеСтранные пятна на одежде он объяснял грязью с командировок, где подрабатывал грузчиком. Но на самом деле это были следы крови его жертв. Новая работа позволяла ему долго отсутствовать дома и путешествовать по местам, где он совершал свои ужасные преступления. Чикатило неоднократно изменял жене с проститутками.
Когда Феодосию уведомили, что ее мужа обвиняют в жестоких убийствах, она была в недоумении. Как мог человек, который даже не мог разделать курицу для ужина, оказаться таким монстром?
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Смена фамилии и переездВ январе 1991 года, после ареста маньяка, его семья сменила фамилию на Одначевых и переехала в Харьков, опасаясь расправы со стороны общества.
Феодосия начала работать на рынке, женщина скончалась в 2005 году. После ареста своего мужа она старалась избегать общения с журналистами. Дочь Чикатило, испытывавшая холодные чувства к отцу из-за его странного поведения и приставаний к ее подругам, также переехала и держала своего сына под контролем. Людмила дважды выходила замуж и родила двоих детей, но никогда не раскрывала свою родословную, поэтому о ее жизни известно немного.
Сын Чикатило в отличие от своей сестры активно участвовал в телепередачах и не скрывал своего происхождения. Его жизнь изменилась после службы в Афганистане, после чего он стал агрессивным и начал преступную деятельность. В 1990 году он был осужден за кражу, но получил условный срок. Позже вернулся к криминалу, занимаясь вымогательством и грабежами, за что неоднократно отбывал тюремные сроки.
Юрий также был обвинен в изнасиловании, однако жертва отказалась от показаний. В интервью он часто защищал своего отца, утверждая, что Чикатило был осужден несправедливо и его заставили признаться в преступлениях.
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Борец за независимостьЮрий активно участвовал в Евромайдане в Киеве в 2014 году. В местных СМИ утверждалось, что его отец якобы был борцом за независимость Украины. Однако советская власть не могла этого допустить и решила заставить его замолчать, обвинив во множестве преступлений.
Несмотря на свою любовь к Украине, через четыре года Юрий заявил о намерении эмигрировать в США, желая продать свою историю за границей. Он также планировал написать книгу о своем отце, чтобы по ней сняли фильм в Голливуде. Однако в последние несколько лет о его жизни ничего не известно.
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Дарья Осипова