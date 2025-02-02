«Сын за отца»: Наследник погибшего под Курском вице-губернатора Приморья Ефремова воюет на СВО

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)
Сын погибшего вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова воюет в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости парламентарий подчеркнул, что сын госслужащего, чиновника, проще говоря, защищает Родину в зоне СВО, как и его отец. Уточняется, что депутат ранее служил вместе с погибшим вице-губернатором Приморья Ефремовым, который был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр».
О гибели офицера-чиновника с позывным Кубинец стало известно 2 февраля. Автомобиль, в котором он ехал с несколькими сослуживцами, подорвался на мине в Курской области. Сергей и еще один командир погибли. Кроме воюющего сына, дома у него остались жена и еще трое детей.
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