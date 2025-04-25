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В Госдуме оценили слова Трампа о том, что Крым останется в составе РФ

Депутат Белик не считает слова Трампа о Крыме официальной позицией США
Фото: iStock/possum1961

Фото: iStock/possum1961

Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе РФ, не являются официальным признанием полуострова российским. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Напомним, 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

«Сказанное Трампом — свидетельство конструктивного подхода и признания геополитических реалий. Это объективный взгляд, которого лишены отдельные представители Запада, использующие вопрос принадлежности Крыма как манипуляцию», — отметил Белик в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом он добавил, что слова американского лидера все же не являются официальным признанием со стороны США.

В беседе с RT Белик подчеркнул, что принадлежность Крыма России является данностью, которые должны принять все участники мировой политики.

Он напомнил, что Крым вошёл в состав РФ в результате демократического процесса. Этим шагом была восстановлена историческая справедливость, заключил депутат.

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Историко-художественный музей стал площадкой «Диктанта Победы» в Раменском
25 апреля 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

В Раменском в этом году организовали более 30 площадок для проведения Международной акции «Диктант Победы». Центральной стал Раменский историко-художественный музей, сообщили в пресс-службе муниципального округа.
Глава муниципалитета Эдуард Малышев присоединился к акции в музее. Перед написанием диктанта сотрудники музея провели обзорную экскурсию «На страже границ Отечества» и представили выставку, посвященную СВО.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

К акции присоединились ветераны спецоперации и члены их семей. Одна из них – супруга бойца Алина. Глава округа подарил ей цветы.
«Наши бойцы продолжают дело предков в борьбе с нацизмом. Важно помнить и чтить их героизм. Ведь именно благодаря им мы можем жить в свободной стране. Участие в таком мероприятии – это не только дань уважения, но и возможность передать нашим детям и внукам знания о том, какой ценой была завоевана победа», – подчеркнул Малышев.
Раменский муниципальный округ принял участие патриотической акции уже в седьмой раз.

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Сын замдиректора ЦРУ погиб во время штурма в ДНР
Сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс погиб в ДНР в боях за Россию
25 апреля 2025, 16:43

Фото: istockphoto/Nastco

Сын замглавы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Глосс погиб в боях за Россию в Донецкой народной республике. Об этом пишут украинские СМИ.
«Он оказался на фронте в составе 137-го полка ВДВ РФ, а 4 апреля 2024 года погиб во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым», — сказано в материале.
Обозреватели добавили, что в 2023 году Глосс посещал Крым, а затем заявил, что планирует получить гражданство РФ. Позже мужчина завел страничку в российской соцсети, подписавшись на группы про коммунизм и Ленина, а еще публиковал видеозаписи с главой государства Владимиром Путиным. Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#сво
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Раскрыты планы США по Украине
Reuters: проект США по Украине предполагает постоянное прекращение огня
25 апреля 2025, 16:05

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Американский проект по достижению мира на Украине предполагает прекращение огня на постоянной основе, пишет Reuters. Обозреватели подчеркнули, что киевский режим готов начать переговоры с Москвой при участии США и Европы, как только огонь будет остановлен.
«Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран», — сказано в материале со ссылкой на предложение США.
Предложение гласит, что Киев готов принимать участие в диалоге при параллельной подготовке механизмов мирного договора и повестки. После российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, 18 февраля, Москва и Вашингтон активно работают над урегулированием украинского кризиса.

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Путин принимает Уиткоффа в Кремле — Песков
25 апреля 2025, 15:49

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России принимает в Кремле Стива Уиткоффа», — прокомментировал Песков.
Стивен Уиткофф прилетел в Москву сегодня утром, 25 апреля. Сообщалось, что американский борт сел во «Внуково-2», а затем кортеж в сопровождении полиции направился в Москву. Накануне обозреватели журнала The Spectator отмечали, что урегулирование украинского кризиса будет зависеть от переговоров Путина с Уиткоффом. Российско-американский диалог стал налаживаться после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

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«Как слон в посудной лавке»: политолог оценил поведение США
Политолог Дудчак: США ведут себя, как республиканский слон в посудной лавке
25 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/rarrarorro

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал, как в условиях санкций будет работать новое соглашение России и Китая о взаимной защите инвестиций.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения России с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение подписано на 10 лет.

«Ситуация изменилась из-за того, что Америка ведет себя, как республиканский слон в посудной лавке. Дональд Трамп делает все для того, чтобы позиции Китая и России наконец-то сблизились фактически, а не только на словах», — пояснил Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, шаги Трампа в отношении Китая приводят к тому, что Пекин перестал вести себя осторожно из боязни санкций США, так как всё, что можно было ввести, уже ввели.

Тем временем приближается сотый день президентства Трампа, которого опасается Киев, где уже начали звучать заявления, вторящие его мирному плану. Об этом рассказал «Известиям» экс-депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

25 мая глава украинской столицы Виталий Кличко признал, что Украине придется отказаться от части территорий ради окончания конфликта.

«Эти высказывания, они уже набирают обороты, потому что надо колебаться вместе с линией Трампа. Иначе будут санкции. Они же это понимают, что терпение у Трампа до мая месяца», — сказал Олейник.

По его словам, многие уже начали понимать, что ориентироваться надо на реалии на земле, а не на фантазии Зеленского, который сейчас оказался в безвыходном положении.

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