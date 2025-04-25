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Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе РФ, не являются официальным признанием полуострова российским. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Напомним, 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
При этом он добавил, что слова американского лидера все же не являются официальным признанием со стороны США.
В беседе с RT Белик подчеркнул, что принадлежность Крыма России является данностью, которые должны принять все участники мировой политики.
Он напомнил, что Крым вошёл в состав РФ в результате демократического процесса. Этим шагом была восстановлена историческая справедливость, заключил депутат.
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«Сказанное Трампом — свидетельство конструктивного подхода и признания геополитических реалий. Это объективный взгляд, которого лишены отдельные представители Запада, использующие вопрос принадлежности Крыма как манипуляцию», — отметил Белик в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом он добавил, что слова американского лидера все же не являются официальным признанием со стороны США.
В беседе с RT Белик подчеркнул, что принадлежность Крыма России является данностью, которые должны принять все участники мировой политики.
Он напомнил, что Крым вошёл в состав РФ в результате демократического процесса. Этим шагом была восстановлена историческая справедливость, заключил депутат.
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Элина Позднякова