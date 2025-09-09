09 сентября 2025, 17:11

Теплинский: сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс воевал за Россию в Часовом Яре

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Галлине — Майкл Глосс — воевал на стороне российских войск и принимал участие в боевых действиях в районе Часова Яра и при освобождении Донбасса. Об этом заявил ТАСС командующий ВДВ Михаил Теплинский.