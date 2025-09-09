Сын замдиректора ЦРУ воевал на стороне России в Часовом Яре
Сын заместителя директора ЦРУ Джулиан Галлине — Майкл Глосс — воевал на стороне российских войск и принимал участие в боевых действиях в районе Часова Яра и при освобождении Донбасса. Об этом заявил ТАСС командующий ВДВ Михаил Теплинский.
По его словам, Глосс участвовал в штурмовых операциях и проявил себя как герой, сражаясь на стороне российских сил. Как уточняют СМИ, Майкл Глосс приехал в Россию в 2023 году и подписал контракт с Минобороны, рассчитывая впоследствии получить российское гражданство. Он служил в ВДВ и был направлен на фронт.
Молодой человек погиб в апреле 2024 года в Донбассе. Ранее в августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил российский орден Мужества заместителю главы ЦРУ Джулиан Галлине — награду передал президент Владимир Путин. В ЦРУ заявили, что рассматривают случившееся как личное дело семьи.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.
