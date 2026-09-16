Освобождение Новоандреевки, удар по технике и логистике ВСУ и перехват «РАМ-2Х»: последние новости СВО на 16 сентября
На Добропольском и Запорожском направлениях российские военнослужащие сообщили об уничтожении техники, беспилотников, пунктов управления и позиций ВСУ, а также об освобождении населенного пункта Новоандреевка. Особое внимание привлек расчет FPV-дрона-перехватчика, на счету которого уже более 150 уничтоженных БПЛА. Подробности — в материале «Радио 1».
«Вега» охотится за техникой и логистикой
Военнослужащие расчетов ударных и разведывательных беспилотников отряда «Вега» поволжского соединения специального назначения группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи на Добропольском направлении. Разведывательные операторы выявляют цели, после чего расчеты ударных дронов наносят по ним удары.
Одними из главных объектов становятся тяжелые транспортные гексакоптеры, которые используются для доставки имущества и продовольствия подразделениям ВСУ на переднем крае и в тыловых районах. Их уничтожение, как сообщается в сводке Минобороны РФ, нарушает снабжение передовых позиций.
Кроме того, расчетами поражаются автомобили, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и живая сила. Среди ранее уничтоженных целей называются боевые бронированные машины «Казак», бронетранспортеры, САУ, минометные расчеты, пункты управления беспилотниками и танк «Леопард».
«Тор-М2» перехватил «РАМ-2Х»
На том же Добропольском направлении круглосуточное боевое дежурство несет расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Комплекс взаимодействует с постами воздушного наблюдения, которые одновременно обеспечивают его прикрытие от атак беспилотников.
Во время очередного дежурства военнослужащие обнаружили ударный БПЛА «РАМ-2Х», направлявшийся в сторону охраняемого района. Цель взяли на сопровождение, после подтверждения ее принадлежности произвели пуск зенитной управляемой ракеты. В результате беспилотник был уничтожен в воздухе до выхода на рубеж атаки.
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По представленным данным российского оборонного ведомства, на счету расчета уже десятки уничтоженных БПЛА. Высокая мобильность «Тор-М2» позволяет быстро занять позицию и привести комплекс в готовность, а воздушное наблюдение обеспечивает своевременное выявление угроз.
Перехватчики сбивают разведчиков в воздухе
Еще один расчет беспилотных систем, на этот раз Ивановского гвардейского соединения ВДВ, за год уничтожил более 150 БПЛА ВСУ различных классов и назначения. К работе оператор и техник-сапер приступили на завершающем этапе освобождения Часова Яра в ДНР, а затем продолжили ее на Ореховском направлении в Запорожской области в составе группировки войск «Днепр».
Во время одного из дежурств был обнаружен разведывательный БПЛА самолетного типа. Получив доклад о цели, оператор направил FPV-дрон-перехватчик на перехват и уничтожил беспилотник тараном.
«Мы работаем, как правило, в радиусе 10 км, самое дальнее, где сбивали на наших дронах, — это 15 км. Наблюдаем цель, оперативно реагируем, поднимаемся, заходим на цель, встречаем чуть выше, выравниваемся по скорости и высоте, и поражаем. Это БПЛА самолетного типа, разведчик, на высотах от километра до двух с половиной километров, либо ударный БПЛА на высотах от 200 до 500 метров. Мы сбили с прошлого года порядка 150 единиц», — рассказал оператор FPV-дрона-перехватчика Алексей.
Освобождение Новоандреевки
На Ореховском направлении подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» сообщили об освобождении населенного пункта Новоандреевка в Запорожской области.
Операция проходила при взаимодействии воздушной и наземной разведки, артиллерийских расчетов и операторов ударных FPV-дронов. Выявленные позиции противника поражались, в том числе огневые точки, блиндажи и скопления живой силы, что, согласно представленным данным Министерства обороны РФ, позволяло штурмовым группам продвигаться вперед.
Штурмовики под прикрытием и постоянным контролем с воздуха преодолели открытые участки и скрытно вошли в населенный пункт. Здания, превращенные в огневые точки, зачищались с применением гранат, мин и точечных ударов беспилотников. После этого штурмовые группы зачистили дома и другие строения от украинских подразделений.
«Гиацинт-С» ударил по центрам управления БПЛА
На Запорожском направлении операторы беспилотной авиации группировки «Восток» обнаружили замаскированные пункты управления тяжелыми ударными гексакоптерами типа «Баба-Яга». Именно с этих позиций осуществлялись запуск и управление беспилотниками.
Координаты передали расчетам 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С». Артиллеристы навели орудия и нанесли удары по укрытиям. Сообщается, что в результате были уничтожены пункты управления, антенное оборудование и специалисты беспилотной авиации ВСУ. Ликвидация объектов нарушила систему управления дронами на этом участке.
Строительство опорных пунктов сорвали с воздуха
Еще одной целью расчетов группировки «Восток» стали инженерные работы ВСУ. Разведывательный БПЛА обнаружил попытки укрепления передовых позиций: противник оборудовал новые укрытия и долговременные огневые точки в лесополосах.
Для доставки бревен и строительных материалов к линии боевого соприкосновения использовались наземные робототехнические комплексы. После обнаружения целей операторы ударных дронов нанесли серию точных сбросов.
В результате были уничтожены оборудуемые опорные пункты, подготовленные строительные материалы и наземные аппараты противника. Ударами с воздуха также ликвидирована живая сила ВСУ, в том числе боевики, пытавшиеся покинуть разбитые позиции. Таким образом, действия расчетов беспилотной авиации сорвали инженерное оборудование рубежей на этом участке фронта.