16 сентября 2026, 08:47

Фото: iStock/Three Spots

На Добропольском и Запорожском направлениях российские военнослужащие сообщили об уничтожении техники, беспилотников, пунктов управления и позиций ВСУ, а также об освобождении населенного пункта Новоандреевка. Особое внимание привлек расчет FPV-дрона-перехватчика, на счету которого уже более 150 уничтоженных БПЛА. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Вега» охотится за техникой и логистикой «Тор-М2» перехватил «РАМ-2Х» Перехватчики сбивают разведчиков в воздухе Освобождение Новоандреевки «Гиацинт-С» ударил по центрам управления БПЛА Строительство опорных пунктов сорвали с воздуха

«Вега» охотится за техникой и логистикой

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

«Тор-М2» перехватил «РАМ-2Х»

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Перехватчики сбивают разведчиков в воздухе

«Мы работаем, как правило, в радиусе 10 км, самое дальнее, где сбивали на наших дронах, — это 15 км. Наблюдаем цель, оперативно реагируем, поднимаемся, заходим на цель, встречаем чуть выше, выравниваемся по скорости и высоте, и поражаем. Это БПЛА самолетного типа, разведчик, на высотах от километра до двух с половиной километров, либо ударный БПЛА на высотах от 200 до 500 метров. Мы сбили с прошлого года порядка 150 единиц», — рассказал оператор FPV-дрона-перехватчика Алексей.

Фото: iStock/ NiseriN



Освобождение Новоандреевки

«Гиацинт-С» ударил по центрам управления БПЛА

Фото: iStock/Perytskyy

Строительство опорных пунктов сорвали с воздуха