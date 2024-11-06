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Сырский готовится выводить ВСУ из Курской области

Нардеп Безуглая: Сырский готовит вывод войск из Курской области

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских боевиков из Курской области.


«Сырский сделал подвод к вводу войск с Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было «обменено» россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — написал Безуглая в своем Telegram-канале.

Сам Сырский заявил, что на Курском направлении армия России сосредоточила около 45 тыс. военных, в том числе из КНДР. По его словам, в мае текущего года украинская разведка якобы подтвердила замысел российских сил о наступлении на Сумы из Курской области. Именно из-за этого он принял решение о вводе ВСУ на территорию России.

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МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
06 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Подразделения Вооружённых сил РФ продолжают успешные наступательные операции на Донбассе. Российские военные освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены в ходе наступательной операции, которую проводили подразделения «Южной» войсковой группировки.

Кроме того, штурмовые подразделения из Бурятии в составе группировки войск «Восток» взяли посёлок Ясная Поляна в ДНР. По словам командира подразделения с позывным Метис, населённый пункт удалось захватить быстро — сработал эффект неожиданности. С освобождением посёлка у российских частей появился выход к трассе, по которой идёт снабжение сил противника в Курахово.

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#всу
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В аэропорту Домодедово задержали наёмника ВСУ из Армении
06 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В столичном аэропорту Домодедово правоохранители задержали гражданина Армении Армена Баляна. Он находился в розыске с августа, когда ему заочно было предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. В ведомстве отметили, что наёмника задержали при попытке проникновения на территорию России. Следователи установили, что Балян в ноябре 2022 года прибыл на Украину через Молдавию. До декабря 2023 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области, получая за это денежное вознаграждение.

Наёмник полностью признал свою вину и подтвердил установленные следствием факты. Он рассказал, что получил несколько ранений, а часть, в которой он служил, была расформирована, так как из-за больших потерь в ней почти никого не осталось. Басманный районный суд города Москвы отправил Баляна под арест.

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Рогов: Власти Киева скрывают реальные потери от удара по заводу «Мотор Сич»
06 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Киевские власти скрывают реальные потери, понесённые в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи. Однако по официальным данным на заводе погибло шесть человек. Ранения получили 22 человека. По словам Рогова, в цеху, по которому был нанесён удар, производились комплектующие и авиационные двигатели для ударных дронов. Все пострадавшие работали на военном производстве.

В настоящее время производится подсчёт потерь, понесённых в результате атаки. Украинские власти тщательно отслеживают информацию и стараются не допустить малейшей утечки данных, подчеркнул общественник. По его словам, Киев контролирует, чтобы нигде не размещались фото и видео из этого цеха.

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Украина объявила о продлении военного положения в стране
06 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ Oleksander Bontei

Владимир Зеленский подписал документы о продлении военного положения на Украине.
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк поделился, что Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают действие военного положения на Украине до 7 февраля 2025 года. Он также продлил мобилизацию на 90 дней.

«Закон о военном положении был подписан в 13-й раз», — сообщает Железняк.

Около двух этих законопроектов на сайте украинского парламента появилась отметка «возвращён с подписью президента».

Ранее Верховная Рада сообщала о появлении тенденции к снижению темпов мобилизации. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко убеждён, что такой расклад обернётся для Киева проблемой.

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Forbes: Киев применит Stryker против России в Курской области
06 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/ Alexey Molotov

Украина собирается использовать бронемашины Stryker в случае наступления ВС РФ в Курской области, информирует иностранное издание Forbes.
Автор американского материала и обозреватель Дэвид Экс полагает, что Вооружённые силы Украины вполне могут использовать произведённые в США бронированные машины Stryker при наступлении Вооружённых сил России в Курской области.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — подчеркнул журналист.

Дэвид Экс также обратил внимание на недостаток бойцов в рядах украинской армии. По его мнению, если Киев не решит эту проблему, то Stryker будет единственной помощью ВСУ на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане. Всего прогремело два взрыва.

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Удар ВСУ по Дагестану, бои в Курской области и окружение Курахово: последние новости СВО
06 ноября 2024, 10:31

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

6 ноября ВСУ впервые атаковали Каспийск в Дагестане. Тем временем армия России продолжает операцию по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, восстанавливая контроль над российскими населенными пунктами. ВС РФ уже окружили Курахово с трех сторон, судьба этого города уже предопределена. Последние новости с основных направлений спецоперации по состоянию на 6 ноября приводит редакция «Радио 1».

Атака БПЛА ВСУ на Дагестан

Утром 6 ноября украинский беспилотник впервые атаковал Каспийск в Дагестане, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также призвал не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.

Курская область


В Курской области восстановлен контроль участка госграницы у населенного пункта Новый Путь, пишет Telegram-канал «Два майора». Российские бойцы уже вернули на место противотанковые заграждения – «зубы дракона», которые ранее боевики ВСУ растащили для прохода техники. Кроме того, уже завершается зачистка прилегающих лесных массивов. Таким образом, очередная попытка ВСУ вклиниться в оборону региона в сторону Весёлое-Глушково завершилась крахом.

Российские подразделения БПЛА новых моделей уничтожают живую силу и технику противника. Также наносятся регулярные удары по скоплениям сил ВСУ в Сумской области.

По данным Минобороны РФ, на одном из участков линии боевого соприкосновения в Глушковском районе Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию.

Кураховское направление


Накануне стало известно, что бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии завершили операцию по освобождению населённого пункта Волченка. Официально Минобороны эти данные пока не подтверждало.

Также российская армия прорвала эшелонированную оборону противника в районе Антоновки. По данным на утро 6 ноября, наши войска заняли две трети этого населённого пункта. Уже в ближайшее время ожидается переход всей Антоновки под полный контроль ВС РФ.

При этом ВС РФ устремляются к Курахово с юга. Поступают данные об охвате Трудового с запада. Там российские бойцы отрезают вражеские части от снабжения.

Известный украинский военный аналитик-пропагандист Богдан Мирошников написал в своем анализе обстановки, что армия России берет Курахово в клещи.

«Утрачена часть Успеновки, Берестков и Новоалексеевки. В районах Новоселидовки, Вознесенки и Екатериновки у также есть продвижение российских войск. Русские зашли на окраины Григоровки», — пишет Мирошников.

Он отметил, что на севере кураховского водохранилища под контролем ВСУ осталось всего несколько населенных пунктов, которые, вероятно, будут взяты российскими бойцами в ближайшее время.

Угледарское направление


Армия России атакует от Шахтёрского на северо-запад к Раздольному. Также ВС РФ выровняли фронт по линии Ясная Поляна — Трудовое и продвигаются к Разливу, Сухим Ялам и Успеновке.

Также существует большая вероятность что снабжение гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке может быть отсечено по Угледарской схеме с фланга.

Покровское направление


ВС РФ зачищает Новодмитровку от остатков подразделений ВСУ. Тем временем российские бойцы вышли на окраины Зари и продавливают позиции ВСУ в Вознесенке. Кроме того, отмечено продвижение армии России примерно на 700 метров со стороны северо-западного выезда из Селидово, этим маневром значительно укрепляется правый фланг в районе Григоровки, где продолжаются тяжёлые бои.

Купянское направление


Российские силы двигаются на юго-запад к Боровой и продавливают оборону противника на востоке от Лозовой, где создают необходимые условия для её окружения.

Также наши войска расширяют зону контроля в районе Кругляковки и Колесниковки у реки Оскол.

Часовоярское направление


Здесь продолжаются бои в городской черте и на флангах. По данным на утро 6 ноября наши войска под Часов Яром преодолели более половины расстояния на пути к Ступочкам от канала Северский Донец — Донбасс по трассе на Константиновку.

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#вс рф
#статьи
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Марочко: Боевики ВСУ массово минируют тыловые районы в Харьковской области
06 ноября 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные в массовом порядке минируют тыловые районы в Харьковской области. В том числе мины ставятся вблизи населённых пунктов.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, в результате этого уже есть жертвы среди мирного населения, в том числе дети.

«Инженерно-саперные подразделения ВСУ проводят работы по установке мирных заграждений не только вблизи линии боевого соприкосновения, но и далеко в тылу», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что минные поля вблизи населённых пунктов, где проживают мирные граждане, как правило, не обозначаются указателями и предупреждающими знаками. Это приводит к жертвам среди гражданского населения.

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Украинские беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане
В Каспийске сбили украинский беспилотник
06 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/sommersby

Украинские беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане. Всего произошло два взрыва. Об этом пишет Mash.
По данным издания, вражеская атака произошла около 07:00. Местные жители рассказали, что сначала услышали звук пропеллера, далее последовала автоматная очередь и громкий хлопок. Всего прогремело два взрыва.

На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. В 15 км от места находится аэропорт, который ранее усилили защитой от атак БПЛА.

Глава Дагестана Сергей Меликов информацию о сбитом беспилотнике подтвердил.

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также призвал не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Курской и Орловской областях.

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Брошенные тела девяти боевиков ВСУ обнаружили в районе Любимовки Курской области
06 ноября 2024, 08:04

Фото: iStock/Jakub Laichter

Брошенные сослуживцами тела девяти боевиков ВСУ обнаружили в районе Любимовки Курской области, один из них был одет в российскую форму с украинскими шевронами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. Они были ликвидированы ранее в ходе боев. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские боевики не стали забирать тела своих сослуживцев.

Накануне сообщалось, что в Курской области уничтожили 15 украинских боевиков при отражении атаки. Уточняется, что российские военнослужащие предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен. По данным силовиков, они этого делать не захотели.

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#всу
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#курская область
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