Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских боевиков из Курской области.
«Сырский сделал подвод к вводу войск с Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было «обменено» россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — написал Безуглая в своем Telegram-канале.
Сам Сырский заявил, что на Курском направлении армия России сосредоточила около 45 тыс. военных, в том числе из КНДР. По его словам, в мае текущего года украинская разведка якобы подтвердила замысел российских сил о наступлении на Сумы из Курской области. Именно из-за этого он принял решение о вводе ВСУ на территорию России.
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