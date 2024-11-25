В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

Украина не найдёт важные детали в обломках баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которой ВС РФ ударили по оборонному предприятию в Днепропетровске. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».