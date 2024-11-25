В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

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Ряды ВСУ должны пополнить вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Новости.Live».
Она отметила, что в тылу в настоящее время находятся свыше 100 тысяч военных пенсионеров, которые могут держать оружие в руках и подходят по возрасту. Однако далеко не все их них участвуют в боевых действиях, а лишь получают пенсии от государства.
В настоящее время 40 тысяч бойцов из этой категории уже находятся на поле боя, а остальным также следует вступить в ряды ВСУ, подчеркнула Констанкевич.
Также депутат призвала мобилизовать работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также сотрудников других силовых ведомств.
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В настоящее время 40 тысяч бойцов из этой категории уже находятся на поле боя, а остальным также следует вступить в ряды ВСУ, подчеркнула Констанкевич.
Также депутат призвала мобилизовать работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также сотрудников других силовых ведомств.
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Анастасия Чинкова