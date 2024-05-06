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RT: 10 разведчиков ВС РФ выстояли в бою против сотни солдат ВСУ

06 мая 2024, 10:54
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группе из 10 разведчиков ВС РФ от командования поступила задача отправиться на место дислокации противника, где должен был находиться один взвод солдат ВСУ. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя командира разведгруппы с позывным «Директор».

Отмечается, что украинских боевиков оказалось намного больше. Порядка двух рот. Российским военным удалось выдержать бой. По словам замкомандира отряда с позывным «Директор», солдаты ВСУ не боялись вступать в бой. После зачистки территории от группы ВСУ на месте были найдены упаковки от различного рода таблеток. Скорее всего, это были наркотические вещества, которые употребляли военные ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
В Госдуме предложили приравнять военных корреспондентов к участникам СВО
Миронов предложил предоставлять военкорам те же льготы, что и участникам СВО
06 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/bwb-studio

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат направил предложение министру обороны России Сергею Шойгу о предоставлении военкорам тех же льгот, что и участникам СВО. По его словам, с начала конфликта военкоры выполняют важную задачу по информированию граждан о ходе СВО. Нередко происходит так, что они сами выступают в качестве добровольцев.

Также Миронов подчеркнул, что благодаря работе военкоров России удаётся успешно бороться с информационной войной, которая была развязана против страны западными странами.

Парламентарий добавил, что российские военкоры работают, рискуя своей жизнью, среди них есть погибшие и раненые, они нередко становятся целями для ВСУ. Однако в настоящее время у них нет никакой социальной защиты.

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#сво
#льготы
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Британские журналисты оценили ущерб ВСУ от уничтожения РСЗО HIMARS
DE: Россия нанесла серьезный удар по ВСУ, уничтожив РСЗО HIMARS
06 мая 2024, 10:39

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

ВС РФ, уничтожив реактивные системы залпового огня HIMARS, нанесли серьезный удар по украинской армии. Об этом сообщает Daily Express.
Уточняется, что российские солдаты уничтожают РСЗО HIMARS уже не в первый раз. В материале статьи говорится о том, что ВС РФ быстро находят вооружение киевского режима, в результате чего украинская армия не успевает его переместить до удара.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
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#спецоперация
#рсзо
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Киев будет рад появлению войск НАТО на Украине, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Киев будет рад появлению войск Запада на Украине
06 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/CatEyePerspective

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность странам НАТО на возможное введение их войск в страну, поскольку это позволит «отбросить армию России». Об этом он сообщил в беседе с телеканалом CBC.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist вновь заявил, что не исключает отправку войск на Украину. По его словам, французские власти смогли бы получить легитимные основания обсудить отправку войск, если бы с украинской стороны поступил соответствующий запрос. В России такое заявление политика считают опасным.

Шмыгаль подчеркнул, что такой расклад событий был бы очень кстати, поскольку «подкрепление, безусловно, поможет». Однако в настоящее время Украина больше заинтересована в поставке вооружения.

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#военные
#нато
#франция
#эммануэль макрон
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Сенатор Кастюкевич назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец
06 мая 2024, 09:12

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Попытки ВСУ форсировать Днепр станут билетом в один конец, пишет РИА Новости.
Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он отметил, что российские военные активно обороняют левый берег. Они бьют по военным объектам, скоплению техники и артиллерии ВСУ на правобережье.

В воскресенье ВС РФ взяли под полный контроль Очеретино в ДНР. По информации Минобороны РФ, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Так, российская армия улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад украинских боевиков в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

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#всу
#украина
#вс рф
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Глава Rheinmetall пообещал передать Украине «сотни тысяч» снарядов
Глава Rheinmetall Паппергер пообещал Украине сотни тысяч снарядов в 2024 году
06 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/undefined undefined

Глава компании Армин Паппергер сообщил, что в этом году немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине «сотни тысяч» снарядов. Об этом информирует Handelsblatt.
Уточняется, что в это количество оружия войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. Паппергер отметил, западные страны не готовы к обычной войне в том числе из-за сокращения производства боеприпасов.

По его словам, по этой причине Rheinmetall строит новые предприятия вне ФРГ.

Ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
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Партию современных танков Т-90М «Прорыв» отправили в зону спецоперации — видео
06 мая 2024, 09:02

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Ростех отправил в армию очередную партию современных танков.
Об этом корпорация сообщила в своём Telegram-канале. Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в армию в преддверии Дня Победы. Неделю назад предприятие отгрузило партию Т-72Б3М.
Как пишет корпорация, Т-90М — это самая совершенная машина в семействе Т-90, которая по праву может считаться новой боевой машиной. Кроме этого, она наиболее приспособлена к условиям современного боя. Танк более современный в том числе благодаря всеракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем.

По данным Ростеха, эта линейка самая многочисленная воюющая боевая единица в мире в классе основных боевых танков. У них колоссальные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и по сегодняшний день.

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#спецоперация
#ростех
#танки
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 <span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span> Как пишет корпорация, Т-90М — это самая совершенная машина в семействе Т-90, которая по праву может считаться новой боевой машиной. Кроме этого, она наиболее приспособлена к условиям современного боя. Танк более современный в том числе благодаря всеракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем. По данным Ростеха, эта линейка самая многочисленная воюющая боевая единица в мире в классе основных боевых танков. У них колоссальные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и по сегодняшний день. Читайте также:Новый танк «мангал» ВС России с защитой против дронов и мин показали на видео ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой Российские бойцы уничтожили очередной танк Abrams в зоне спецоперации "/>
МИД Белоруссии: взрывчатку, перебрасываемую с Украины, могут применять против РФ
06 мая 2024, 08:56

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Алейника, на сегодняшний день сфера враждебных устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Глава белорусского МИД отметил, что за текущий и прошлый год было пресечено сорок каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с Украины.

Политик подчеркнул, что это не может не вызывать обеспокоенность. Он заключил, что КГБ Белоруссии обезвредило двадцать человек, которые планировали совершить террористический акт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#украина
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ВСУ предрекли скорую потерю Кисловки
Рожин: ВСУ утром признают полную потерю Кисловк на Сватово-Купянском направлении
06 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ уже утром должны будут признать потерю контроля над поселком Кисловка. Об этом военный эксперт Борис Рожин написал в своем телеграм-канале.
«Противник на утро признает полную потерю поселка Кисловка на Сватово-Купянском направлении. Чуть ранее российские войска освободили поселок Котляровка», — написал эксперт.

Он также указал на то, что российская армия продолжает наступление в зоне СВО.

Прежде стало известно об освобождении ВС РФ поселка Очеретино в ДНР. Информацию об этом подтвердило Минобороны РФ. По информации ведомства, самые ожесточенные бои в настоящее время идут в Часове Яре.

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#минобороны рф
#армия
#видео
#днр
#сво
#всу
#вс рф
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Французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра
06 мая 2024, 08:43

Фото: istockphoto/zabelin

В боях у Часова Яра наемники из французского иностранного легиона понесли первые потери.
По данным военкора Бориса Рожина, они могли составить до семи человек. Незадолго до этого появилась информация о стычках российских десантников с военными из Германии и Франции, в том числе, из Иностранного легиона.

Как отметил Рожин, это уже не «тик-токеры», которые приезжали на Украину заработать, а при первой угрозе убегали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно.

По его словам, в настоящее время в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.

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#украина
#франция
#наемники
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