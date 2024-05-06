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Группе из 10 разведчиков ВС РФ от командования поступила задача отправиться на место дислокации противника, где должен был находиться один взвод солдат ВСУ. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя командира разведгруппы с позывным «Директор».
Отмечается, что украинских боевиков оказалось намного больше. Порядка двух рот. Российским военным удалось выдержать бой. По словам замкомандира отряда с позывным «Директор», солдаты ВСУ не боялись вступать в бой. После зачистки территории от группы ВСУ на месте были найдены упаковки от различного рода таблеток. Скорее всего, это были наркотические вещества, которые употребляли военные ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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