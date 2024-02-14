Сырский направил солдат ВСУ в «мясные штурмы» на Лиманском направлении

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Новый главком ВСУ Александр Сырский является подарком для России. Такое мнение выразил военные репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Он объяснил, что накануне бойцы ВСУ попытались организовать наступление на Лиманском направлении, не имея особой поддержки.
Ранее другой военкор Александр Коц заявлял, что Сырский уже полностью оправдал свое прозвище «Генерал 200». Такое мнение он выразил после того, как ВС РФ нанесли мощный удар по полигону Селидово, где ВСУ понесли огромные потери.
Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.
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«Наступательные действия, они же в простонародье зовутся «мясные штурмы», хохлы осуществляли по трем направлениям: Ямполь,Терны, Торское. Наша артиллерия размотала противника на подходах», — написал Руденко в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.
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Элина Позднякова